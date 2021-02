Alors que la culture est en train de reprendre son souffle à travers notamment des manifestations visant à retendre vers une activité normale, certains événements restent programmés en attendant un déconfinement total.

C’est ainsi que ce dimanche 28 février à partir de 14h30, le foyer culturel de Beloeil convie les enfants dès 6 ans au spectacle "90’Nerds" dans le cadre du festival Wapikids organisé par les Jeunesses Musicales de Wallonie picarde.

"Durant l’après-midi, les enfants seront divisés en quatre groupes et participeront d’abord à une animation en lien avec le spectacle pour ensuite assister au concert du groupe des Nerds, souligne Valentin Wery, animateur au foyer culturel. Compte tenu des circonstances actuelles, les ateliers ont été adaptés. Les activités se feront donc en horaire décalé dans les différents groupes, avec animation à 14h30, 14h50, 15h10 et 15h30 et spectacle à 15h20, 15h40, 16h et 16h20. L’après-midi se terminera avec un goûter offert dans les différents groupes. Cette après-midi musicale s’étendra sur un total d’1h30 dans chaque groupe. Les Nerds revisitent dans ce nouveau spectacle des classiques musicaux des années 90 sous la forme d’une mini-fanfare. On retrouve Sébastien Van Hoey au trombone, Christophe Collignon au sousaphone, Marti Melià au saxophone ainsi que Martin Moroni avec sa mini-batterie. Ils se démarquent par leurs interprétations originales des plus grands classiques musicaux. On peut prendre comme exemple leur dernier spectacle Walt disNerds."

Le Festival Wapikids fête ses 11 ans cette année. Il regroupe les centres culturels de la région de Wallonie picarde.

"Dans la lutte contre cette pandémie, le foyer culturel poursuit sa mission en trouvant des alternatives pour continuer ses activités. Il est donc important de faire persister la culture si essentielle en ces temps de crise", assure Valentin.

Réservations indispensables via info@culture-beloeil.be (ou par téléphone au 069/57 63 87). Les places sont au prix de 7 € (5 € en prévente).