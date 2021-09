Le clip de son nouveau titre, Femme, sortira le 1er octobre.

Nous vous avions parlé il y a quelques mois de Louisaa, cette jeune chanteuse qui habite à Quevaucamps. Pour lancer sa carrière, elle avait choisi un titre cover : Drivers License. Depuis peu, elle a aussi sorti un single 2 titres sur lequel on retrouve son premier morceau mais aussi Femme, son nouveau titre amené à cartonner. Le clip vidéo de Femme sortira le 1er octobre mais en attendant, le teaser fait déjà parler de lui. Le clip a été tourné en France, dans la ville maritime du Tréport.

"Il s’agit d’une chanson festive et nous cherchions une plage, confie Jean-Marc Gérardy, producteur de Louisaa. Un de mes artistes chez Arpèges connaissait cette ville et m’en a parlé. Nous avons trouvé un endroit véritablement idyllique. La municipalité du Tréport s’est montrée très réceptive et nous a accueillis à bras ouverts. Doug DBS, le réalisateur, est originaire du nord de la France. Il a fait un énorme boulot et de manière très professionnelle. La réplique donnée à Louisaa dans ce clip est signée par un artiste qui a également rejoint Arpèges Records, Valentin Ganji."