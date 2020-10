Le secteur culturel est touché de plein fouet par la crise sanitaire et doit donc se mettre en mode veille pendant un moment, ce qui ne veut pas dire non plus qu’il ne va plus rien se passer.

Alors que la Nuit des Lum’rottes, qui s’étale cette année sur deux semaines, a débuté le week-end dernier, le foyer culturel de Beloeil et le Collectif Les Alices ont dû prendre une décision.

"Avec regret, nous devons annuler les parcours-spectacles dédiés aux Lum’rottes ces 31 octobre et 7 novembre, souligne Charline Vidts, directrice du foyer culturel. Même si ceux-ci avaient été pensés dans le respect strict des règles sanitaires, force est de constater, malheureusement, que ces mesures ne suffisent plus actuellement. Notre parcours, jusqu’à nouvel ordre, reste néanmoins accessible en journée jusqu’au 7 novembre ! Nous vous invitons à enfiler vos chaussures de marche et à télécharger la carte programme disponible depuis notre site Internet afin de découvrir ces installations monumentales et artistiques qui embellissent, depuis samedi dernier, 4 kilomètres de rues, ruelles, sentiers et autres piedsentes de Quevaucamps."

Afin de faire vivre virtuellement ce parcours, dès lundi, les artistes et participants locaux seront mis à l’honneur sur la page Facebook du foyer culturel.