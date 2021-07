Le conseiller Cap Beloeil Pierre Marie Sprockeels a amené sur la table du conseil une question relative au souhait d’une entreprise d’implanter des containers à la rue du Sarrazin à Quevaucamps, juste à proximité du recyparc. Un endroit qui d’après le conseiller n’est pas adéquat.

"Il s’agit d’une demande de permis d’urbanisme qui concerne une partie de la rue du Sarrazin, portion d’ailleurs reprise en cours et jardins. On n’érige pas en principe de bâtiment dans ce type de zone, a fait remarquer Pierre Marie Sprockeels. Or, là, une entreprise qui voulait visiblement profiter de la proximité avec le recyparc se proposait de recevoir et d’implanter des containers à déchets et d’autres containers qui auraient servi de bureaux administratifs. De ce fait, il y aurait eu un charroi important dans la rue du Sarrazin, qui n’est pas faite pour ça. Cette portion de la rue du Sarrazin n’est pas très peuplée et l’enquête publique ne me semblait pas être le moyen le plus adéquat de répondre aux besoins d’information des citoyens."

Le conseiller souhaitait savoir quels étaient les moyens de contrôle mis en place par la commune pour permettre un examen complet et critique de ce type de demande. "Je déplore qu’il n’y ait pas de cadre général concernant les dossiers qui sont présentés au niveau de la commune, ce qui permettrait de dire tout de suite au promoteur dès l’introduction du dossier que son projet ne passera pas. Et est-ce que ce dossier était passé à la CCATM ? Je voudrais savoir aussi quels sont les moyens mis en œuvre par la commune pour guider les entreprises qui sont créatrices d’emplois car il y a des zones d’activités équipées et destinées à les accueillir."

Dans sa réponse, l’échevin de l’urbanisme, Marcel André (PS), a confirmé la demande de cette firme. "Elle voulait implanter des containers maritimes pour le stockage et la gestion de son entreprise. C’est vrai, cet endroit repris en cours et jardins n’est pas une parcelle tellement appropriée, avec une voirie étroite et en plus à proximité aussi d’une école, ce qui engendre un certain passage de véhicules."

L’échevin a indiqué qu’il y avait tout de même eu 13 réclamations dans ce dossier. "Et nous avons sollicité plusieurs avis, dont celui de la CCATM, d’Ipalle et du parc naturel. Ils ont été transférés au fonctionnaire délégué."

Pierre Marie Sprockeels espère recevoir une réponse plus générale aussi concernant la manière dont la commune va traiter ce type de demande.