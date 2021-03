Le confinement, ça se fête aussi ! Enfin, façon de parler. Ce samedi 13 mars, il y aura un an que les rires du public et la mélodie des instruments ne résonnent plus beaucoup dans les lieux culturels. Mais justement, la culture n’entend pas prendre la poussière !

Dans la continuité du mouvement #Stillstandingforculture, le foyer culturel de Beloeil réalise une nouvelle action pour occuper l'espace public en cette date du 13 mars.

Venez donc déposer des objets ou des petits mots qui font écho à ces temps de liberté. Une étagère sera installée dans le patio à l'entrée du centre culturel de Quevaucamps pour que vous partagiez votre ressenti et pour que les objets culturels ne prennent plus la poussière chez vous.

"L'armoire va être installée ce vendredi et on va la laisser encore après le 13 mars, souligne Valentin Wery, animateur au foyer culturel. L'idée est peut-être aussi de la faire voyager à travers l'entité."

Les musiciens sont conviés à déposer leur dernière partition jouée en public, les habitants de l’entité sont invités à laisser le ticket du dernier spectacle auquel ils ont assisté dans la boite aux lettres installée spécialement pour l’occasion tandis que les enfants peuvent partager leurs dessins issus de spectacles qui les ont marqués !

Dans les prochains jours, via Facebook et Instagram, le foyer culturel dévoilera les souvenirs et objets des uns et des autres.

"Notre souhait est que cette étagère ainsi que la boite à mots soient alimentées tout au long des prochaines semaines, voire jusqu'à la réouverture effective des lieux culturels. Nous communiquerons dans le courant de la semaine prochaine à propos de la suite des actions qui seront proposées dans cette même mouvance", précise Roberta Lembo, animatrice au foyer culturel.