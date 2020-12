Une boîte à livres a été installée à destination des habitants au niveau des locaux de l’administration communale, rue Wauters à Quevaucamps, plus précisément dans l’entrée.

Elle est accessible du lundi au vendredi de 8 h à 16 h et durant les permanences spécifiques des services communaux.

Comment fonctionne cette boite à livres ? Chacun peut y déposer un bouquin, peu importe le style (roman, polar, …). Le but est que ce livre soit emporté et lu par quelqu’un d’autre. Il s’agit donc avant tout d’un lieu d’échanges ! Bref, si vous avez aimé la lecture d’un livre et si vous désirez en faire profiter d’autres, rien de plus simple : déposez ce livre et c’est dans la boite. A votre tour ensuite, vous pourrez librement emporter un ouvrage qui vous intéresse.

Il est demandé aux utilisateurs de miser plutôt sur des bouquins destinés au grand public, aux familles et éthiquement acceptables et de bien déposer des livres et non pas des journaux et des magazines. Un tri sera opéré régulièrement afin de garantir la bonne tenue de cette boite à livres.

"Il n’y a pas de concurrence avec les bibliothèques communales. Notre réseau des bibliothèques communales est très actif et soutient cette initiative, souligne-t-on à la commune. L’objectif n’est donc pas de se substituer au service public qui est déjà rendu, mais d’accroitre le partage de la lecture entre citoyens. Dès lors, nos bibliothécaires sont toujours à votre écoute pour répondre à vos attentes et pourquoi pas pour discuter avec vous des livres que vous souhaiteriez partager."

N’hésitez pas non plus justement à rédiger un petit mot dans les premières pages du livre, à émettre un avis sur le bouquin déposé ou une anecdote qui vous a amené à aimer celui-ci. Par ce petit geste, vous laissez un peu de votre personne dans cet échange. "Enfin, si d’autres boites à livres existent sur le territoire de l’entité de Beloeil, n’hésitez pas à nous le dire par mail à webmaster@beloeil.be, nous nous ferons un plaisir de relayer l’information sur le site internet communal", est-il encore stipulé par la commune.

Pour connaitre les horaires des services communaux, rendez-vous aussi sur www.beloeil.be