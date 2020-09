Quevaucamps: une maison entièrement fouillée Beloeil - Péruwelz - Leuze M. Del. Les cambrioleurs ont agi en pleine journée. © JC GUILLAUME

En regagnant leur logement, vendredi dernier vers 14h, des habitants de la rue du Brugnon à Quevaucamps, dans l'entité de Belœil ont eu la bien désagréable surprise de constater que des individus malintentionnés avaient réussi à pénétrer chez eux.



Pour ce faire, les auteurs ont d'abord tenté de pénétrer par la baie vitrée arrière. On y a en effet constaté une trace de pesée. Ils n'y sont cependant pas parvenus et ont donc tenté leur chance par la porte d'entrée, où l'on a pu voir quatre traces de pesées, avec plus de réussite cette fois.



À l'intérieur, ils ont entièrement fouillé les lieux et ont vidé au sol le contenu des meubles de la salle de bains, de la salle à manger, des chambres et débarras. On ignore la nature du préjudice. La zone de police de Leuze-Belœil a été informée de ce fait.