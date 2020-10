Nous l’avions annoncé. La Nuit des Lum’rottes se déroulera cette année selon une formule particulière en raison de la crise sanitaire que nous traversons.

"La Nuit des Lum’rottes vous emmènera dans l’imaginaire celte de la Nuit du Samain avec le concours du collectif artistique les Alices et d’un comité d’habitants et d’associations du cru, souligne Valentin Wery, animateur au foyer culturel de Beloeil. Nous nous inspirerons de la mythologie, puisque la Nuit du Samain célèbre le passage entre deux saisons et annule pour un temps les frontières entre les mondes : des dieux et des hommes, des morts et des vivants, du rationnel et du fantastique. Durant l’évènement, elfes, humains, morts, dragons, druides, géants, fées, dieux et nutons se côtoient librement."

Les organisateurs ont dû, une fois encore, veiller à éviter les rassemblements importants. Rappelons que l’événement avait attiré plus de 3000 personnes l’année dernière à Quevaucamps ! C’est pourquoi la nuit durera en réalité… quinze jours.

"Elle prendra la forme d’un parcours artistique qui se déroulera sur deux semaines, du 24 octobre au 7 novembre, toujours à Quevaucamps, poursuit Valentin. Le parcours sera accessible quasi en permanence et comportera davantage d’installations sensorielles comme sculptures, projections et expériences sonores que d’interventions vivantes. En collaboration avec différents artistes, les habitants et les associations locales ont été invités à cette création collective. Où que vous soyez, nous vous proposons de transformer un petit bout de votre habitation ou de votre extérieur en endroit magique."

Les 24 et 31 octobre et 7 novembre, des minis événements, conçus pour une petite jauge et sur réservation, donneront vie à ces installations. Une carte-programme, reprenant l’ensemble des évènements et des installations, y compris celles réalisées par les habitants, sera disponible début octobre. Les réservations sont indispensables via : info@culture-beloeil.be Départs à 17h30 ou 18h ou 18h30 ou 19h (avec 50 personnes maximum par départ). Pour le reste, parcours libre d’environ deux heures du 24 octobre au 7 novembre.

Ateliers

Par ailleurs, des ateliers Lum’rottes seront aussi au programme. Ainsi, les vendredis 16 et 23 octobre de 17h à 19h, des ateliers familles sont prévus autour de la création de personnages fantastiques.

Ce samedi 17 et ce dimanche 18 octobre de 10h à 12h (dès 6 ans), vous pourrez participer à la création des œuvres du parcours sur site. Au programme : sculpture sur argile, land art, tressage de joncs et peinture murale.

Les lundis 19 et 26 octobre de 19h à 21h aura lieu un atelier théâtre (dès 12 ans) avec ensuite intervention lors des micro-événements les 24 et 31 octobre et le 7 novembre.

Rendez-vous au centre culturel Jean Degouys à Quevaucamps. Infos : valentin@culture-beloeil.be ou au 0499/51.15.30.