A l’heure où la mobilité douce est mise en avant en beaucoup d’endroits, vous avez peut-être besoin de faire réparer votre vélo avant de vous lancer sur les routes.

Le service des affaires sociales de Beloeil et l’équipe d’Amosa Express vous convient donc à des ateliers de réparation de vélos. Les séances reprennent ce mercredi 6 janvier et s’adressent aux habitants de l’entité de Beloeil, prioritairement aux enfants et aux jeunes en général.

Il ne suffira pas de regarder. Les participants seront amenés, le tout gratuitement, à mettre la main à la pâte. Ils apprendront à graisser une chaîne, à réparer une fuite ou encore à gonfler correctement des pneus. Vous pouvez donc enfiler des vêtements qui peuvent être salis.

Il vous est demandé de n'emporter qu'un seul vélo par atelier et par personne disposée à apprendre à le réparer.

L'atelier se déroulera dans le respect des normes sanitaires en vigueur (désinfection des mains à l'arrivée, port du masque obligatoire sur le site, respect des distanciations sociales,...).

Rendez-vous ce mercredi 6 janvier de 14 h à 17 à la maison de la cohésion sociale, rue Paul Pastur, 33 à Quevaucamps.

Infos : Stéphanie Hermal (069/44.69.04 ou 0483/23.21.18) ou stephanie.hermal@beloeil.be