Alors qu’un stage de football de la RUS Beloeil se déroule cette semaine au niveau du terrain situé à l’arrière du centre culturel de Quevaucamps, dirigeants et jeunes ont eu la désagréable surprise de constater ce mardi qu’un vol avait été commis durant la pause de midi.

"Nous avions repris les petits goals et les ballons mais nous avions laissé un peu de matériel, le temps d’aller diner du côté du terrain principal situé à quelques dizaines de mètres, souligne Martial Flammia, président de la RUS Beloeil et qui gère le stage. Quand nous sommes revenus 40 minutes après, nous avons constaté le vol de jalons, de plots, de cônes, de k-ways et aussi de protège-tibias. Même les gourdes des jeunes avaient disparu, de même que des bouteilles à moitié remplies. C’est vraiment un vol pour ennuyer le monde. Pour ne pas dire plus."

La nouvelle a été partagée sur les réseaux sociaux et une piste se dégage déjà grâce à une vidéosurveillance présente dans le voisinage. L’étau se resserre. Pour Martial Flammia, les choses en resteront là si les auteurs viennent rapporter le matériel. Sinon, une plainte sera déposée. "Nous sommes bénévoles et nous donnons de notre temps pour encadrer les jeunes. La somme demandée pour le stage est réinvestie pour acheter justement du matériel et des ballons. De tels agissements nous scandalisent. En plus, mardi après-midi, il a plu et les jeunes n’ont même pas pu enfiler leur k-way. Ce stage est organisé au niveau des U17 et U19 en guise de préparation à la saison, pour renforcer la cohésion du groupe. Pendant deux jours, tout le monde va même manger et dormir ensemble. C’est une belle expérience pour eux."

En quad sur le terrain

Ce mercredi matin, les jeunes et les encadrants avaient tout de même le sourire et les exercices s’enchaînaient. Cependant, Martial Flammia tenait aussi à signaler l’incivisme dont font preuve certains par rapport au terrain de football. "Il y en a qui viennent rouler en quad sur la pelouse et d’autres traversent le terrain en voiture, alors que nous avons roulé le terrain plusieurs fois pour qu’il soit en bon état. Il faut absolument clôturer le site. Nous en avons marre. La commune a été mise au courant."