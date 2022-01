La collecte et le traitement des déchets ménagers ne coûteront pas plus cher à Leuze en 2022: 100€ pour les isolés, 150€ pour les ménages, 126€ pour les familles comptant au moins trois enfants, etc. Cette taxe frappe les ménages de la même manière, sans tenir compte des efforts fournis par certains citoyens afin de réduire leur volume de déchets.