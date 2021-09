Elle est désormais installée dans un endroit mieux situé et plus sécurisant.

Elle pourra continuer à poster ses lettres à deux pas de chez elle. Isabelle Clerx est contente. La citoyenne de Roucourt avait entamé il y a un an environ des démarches afin de faire remplacer l’ancienne boite postale dans le village. C’est désormais chose faite.

"La boite précédente se situait face à l’ancienne poste mais elle se trouvait dans un état lamentable, explique Isabelle. En plus, on ne la voyait plus beaucoup car une de ses faces n’était même plus colorée. Et puis, elle était installée à un endroit relativement dangereux car on ne savait pas vraiment se garer correctement."

Isabelle a donc beaucoup échangé avec les services de la Poste. Concernant la demande de déplacement de la boîte aux lettres, c’est avec la commune qu’elle s’est entretenue. "J’ai su que le collège avait marqué son accord sur cette demande."

Il ne restait plus qu’à attendre l’installation de la nouvelle boîte, au rouge éclatant. C’est fait. La boîte flambant neuve est désormais située sur le mur d'enceinte de l'église en face de la rue de la Vicairie. "C’est un endroit plus visible et moins dangereux", assure Isabelle.

Cette dernière se réjouit aussi de l’horaire de la dernière levée, qui ne bouge pas, à savoir 13 heures. Même si l’heure est de moins en moins à l’écrit, Isabelle Clerx continue à envoyer régulièrement des lettres ou des cartes à ses proches. Voilà pourquoi elle tenait au maintien et aussi au renouvellement de cette boîte. "Mes premiers échanges avec la Poste remontent à novembre 2020. Les choses n’auront au final pas trop traîné. D’après les premiers échos que je reçois, les réactions sont positives dans le village."

Isabelle va pouvoir continuer à écrire.