Le conseil communal de Péruwelz a abordé l’aménagement de tronçons cyclo-pédestres au chemin de Basècles à Roucourt. Les plans et le cahier des charges ont été établis par l'intercommunale Ideta.

"Le chemin de Basècles va en réalité faire l’objet d’un aménagement cyclo-piéton long de 545 mètres avec un éclairage intelligent LED qui s’allume quand il y a du passage." La nouvelle a été annoncée par le bourgmestre, Vincent Palermo. But de l’opération, favoriser les déplacements des piétons et des cyclistes.

"Pour la voirie, il faut compter 106 000 € et pour l’éclairage, 50 000 €. Ces prix sont hors TVA. Il s’agit donc d’un projet de près de 200 000 € pour lequel nous sommes allés chercher 100 000 € de subsides", a-t-il indiqué.

Le conseiller socialiste Jimmy Ababio s’est inquiété du choix du revêtement, à savoir du béton. "N’y aurait-il pas moyen de remplacer le béton par quelque chose de plus écologique ? Le béton est certes plus durable mais un peu partout, on dit stop au béton, a-t-il fait remarquer. En plus, qu’en sera-t-il des risques liés aux inondations ? On sait très bien que la pose de béton ne fait qu’accroître le phénomène puisque les eaux ne savent plus s’infiltrer aussi bien dans le sol."

Pour le bourgmestre, il faut avant tout garantir la sécurité des usagers faibles sur cet axe et le béton se justifie donc. "Quant au problème des inondations, il est déjà présent. Dans cette optique, nous avons voulu conscientiser les agriculteurs au fait de cultiver peut-être différemment si c’est possible, a expliqué Vincent Palermo. Pour le reste, le béton ne va pas tout changer en pire. Il y a des agriculteurs qui doivent continuer à pouvoir passer à cet endroit. Ce qu’on souhaitait, c’est un aménagement pérenne."

Selon Yves Wuilpart (Ecolo), échevin des travaux, il y a déjà des inondations à cet endroit. "On peut noter la présence de gravier et de briques au sol. Tout ça a été tassé par des engins et le chemin est déjà légèrement surélevé par rapport aux champs. Mais ça n’empêche pas les inondations".