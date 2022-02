Sur les réseaux sociaux, beaucoup de citoyens se désolent de l'insécurité au niveau de la route d'Ath à Leuze. "", s'exclame une habitante sur un groupe citoyen.La rue d'Ath reste une voie très fréquentée notamment par les enfants. La bibliothèque ou encore le centre Culturel s'y trouvent. Une constatation qui ne semble d'ailleurs pas échapper à certains riverains. "", précise encore cette habitante en colère.

"Généralement, nous faisons systématiquement des contrôles suite à une plainte déposée auprès de nos services de police", indique Nicolas Dumont, échevin de la Mobilité. "De plus en plus de contrôles radar se déroulent sur la commune de Leuze et même dans les petits villages à proximité où les automobilistes ont tendance à appuyer sur le champignon". Fin 2021, il avait été décidé d'aménager un dispositif ralentisseur au niveau de la rue des Longues Têtes, à l’entrée du village de Grandmetz mais également dans le village de Chapelle-à-Oie. La vitesse moyenne sur cet axe est en effet de 72 km/h au lieu des 50 km/h. Ces dispositifs permettront ainsi de ralentir les automobilistes pressés.

Impossible d'installer des chicanes ou des casse-vitesse

Pour l'échevin de la Mobilité, une seule solution est envisageable pour l'instant au niveau de la rue d'Ath. "Il est impossible d'installer concrètement des chicanes ou des casse-vitesse à cause de cette rue étroite. De plus, même si cela aurait été possible, les riverains habitant à proximité de ces installations, témoigneraient leur mécontentement suite aux désagréments (bruits et vibrations) que cela engendrerait. Il n'y a donc pas d'autre moyen que des contrôles radar".

"Même avec des contrôles radar, il y aura malheureusement, toujours des personnes qui commettront des excès de vitesse. A moyen terme, il a été prévu que le centre de Leuze devienne une zone 30 en attendant la solution du radar sera envisagée", conclut Nicolas Dumont.