La sortie soumonces en batterie de ce samedi 1er février sonnera le rassemblement avant le plat de résistance. Ensuite, le 8 février, les soumonces en musique iront déambuler dans le village en formant quatre cortèges qui se rejoindront en soirée.

Le 15 février, les enfants seront à la fête à travers un bal qui leur est destiné et qui se déroulera comme depuis plusieurs années maintenant au centre culturel de Quevaucamps. Bernard Destrebecq, autre figure du carnaval, n’a pas manqué de rappeler qu’à la base, en 1981, le carnaval avait été créé aussi et surtout pour les enfants.

Le même jour, la soirée soumonces offrira un nouveau panel de couleurs et de déguisements et les prestations seront placées sous l’œil avisé et aiguisé de Serge Hustache. La Province de Hainaut, rappelons-le, s’implique dans le carnaval de Basècles, notamment lors de cette journée.

Le vendredi 21 février, l’émotion sera encore vive au moment de la remise des clés du village par le bourgmestre, Luc Vansaingèle, au président du carnaval. Le lendemain, le samedi 22, le grand cortège carnavalesque comprenant 18 sociétés prendra son départ de la Grand’Place vers 13 h 30.

40e édition oblige, une compétition a été organisée afin de désigner le couple royal. Isabelle Delbecq et Régis Pakuszewski, tous deux issus du groupe des Arsouilles, ont reçu leur cape… royale.

Enfin, les fans du crossage sont attendus le 26 février.

Un livre



Parmi les innovations entourant cette 40e édition figure la sortie d’un livre. En cours de montage, il englobera dessins, caricatures, textes poétiques ainsi que de nombreuses photos prises par les photographes officiels du carnaval.

"Nous allons réunir les compétences de Serge Bégain, dessinateur et caricaturiste, de José Tahon, dont les écrits poétiques et notamment les haïkus sont connus, et des photographes du carnaval", explique Luc Van der Stichelen.

"Il sera fait allusion à chacune des sociétés avec à chaque fois des photos, du texte et des dessins. Et toutes les activités du carnaval seront aussi mises en exergue."

Quant au titre de cet ouvrage, c’est à vous de jouer puisqu’un concours est ouvert sur Facebook. Le livre sera en vente fin février-début mars.

Coffret collector

Le carnaval de Basècles a le don de mobiliser les énergies et les talents. Ainsi, Aurélie Billemont, qui avait remporté il y a quatre ans le concours de l’affiche du carnaval de Binche, a conçu celle de la 40e édition du carnaval de Basècles. Serge Bégain, encore lui, a pour sa part créé une affiche souvenir spécialement pour cette 40e, à réserver sous cadre. Et ce n’est pas tout.

Isabelle Museur, alias Isabelle Crochet sur Facebook, vous propose de découvrir ses petites poupées brodées. Sylvie Debaisieux vous présente les souvenirs de sa boutique : porte-clés, ouvre-bouteilles, tapis de souris, magnets… Et puis Caroline Baugnies, ergothérapeute, confectionne des figurines avec les pensionnaires d’une maison de repos. Enfin, la brasserie des Carrières n’est pas en reste. Elle propose un coffret collector contenant 2 x 75 cl de la bière Basèque et le verre spécial 40e.