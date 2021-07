Des mystères à élucider en jouant et en se baladant : voilà ce que proposent à partir de ce week-end l’office de tourisme et le service des affaires sociales de Beloeil à travers Les mystères de Stambruges, une activité à réaliser en famille avec vos enfants à la rencontre de la petite sorcière Drosera, du nom d’une plante qu’on retrouve dans les environs… Les mystères de Stambruges se présentent sous la forme d’un livret qui reprend des jeux.

Responsable du service des affaires sociales, Mélissa De Rouck a l’habitude de rencontrer un jeune public et l’objectif était donc de concevoir une activité qui puisse plaire aux enfants. "Le circuit fait maximum 3 kilomètres et en tenant compte des points d’arrêt, il faut compter entre 1h30 et 2 heures, souligne Mélissa. L’activité a un aspect à la fois ludique et instructif. Elle tourne autour de l’observation de la nature. Nous remercions au passage les familles qui ont testé le parcours et les jeux."

Livret à 2 €.

Le livret englobe aussi des éléments de botanique ainsi que des explications historiques sur les environs. "Nous avons reçu le concours du garde-forestier pour tout le volet botanique, précise Carmelina Ricotta, en charge de la communication à l’office de tourisme. Le but était de proposer un jeu aux familles afin qu’elles puissent se retrouver et passer un bon moment. Mélissa a l’expérience en la matière. Au niveau de l’office, nous avons apporté les éléments historiques et explicatifs qui sont présents dans le livret. Le mieux est de débuter le parcours depuis l’office de tourisme, où le cahier est disponible au prix de 2 €. La première étape du livret va justement permettre aux participants de compléter une grille de mots afin qu’ils puissent se rendre ensuite au bon endroit et effectuer le parcours. Nous ne préférons pas en dire plus pour préserver le suspense à propos de l’endroit visité."

Infos au 069/68 95 16.