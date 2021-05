Le chef de file Pour l’avenir, Bastien Marlot, a posé une question à propos du pavillon de la Mer de Sable, un sujet sur lequel il était intervenu lors du conseil communal du 16 septembre 2020.

"J’avais alors rappelé que fin 2018, l’ensemble des représentants des copropriétaires ont marqué leur accord pour proposer la reprise de la gestion du pavillon par l’office du tourisme de Beloeil, commune de situation et copropriétaire. La zone de secours devait également intervenir au sujet de la mise aux normes du bâtiment. J’avais indiqué que ce pavillon est un bel atout pour la politique touristique durable au cœur de la forêt de Stambruges. J’estime que sa situation est idéale et que le déplacer à un autre endroit comme cela a été évoqué n’aurait plus du tout le même charme. L’échevin du tourisme m’avait répondu qu’une réunion était prévue en ce même mois de septembre 2020 pour évoquer cette mise aux normes. Quelles décisions ont été prises à la réunion du 25 septembre 2020 ? Où en est ce dossier ?"

L’échevin du tourisme, Anthony Basilico (L’Essentiel), a indiqué qu’un état des lieux avait été réalisé afin de voir dans quelle mesure une rénovation et une mise aux normes pouvaient être envisagées. Le constat n’est pas réjouissant.

"La situation est critique. La toiture avec de l’amiante est à remplacer. Au niveau électrique, il y a des pertes de courant. La structure portante en bois est pourrie et il y aurait une fosse septique à installer. Mais le comité de gestion ne veut plus maintenir de commodités à cet endroit pour des raisons techniques mais aussi en raison du vandalisme. L’idée est d’étudier la possibilité d’obtenir des subsides au niveau du plan de relance touristique pour faire un autre projet."

Lequel ? Bastien Marlot (Pour l’avenir) estime que cet endroit reste idéal pour y développer de l’éco-tourisme. "Avec des subsides à aller chercher, par exemple pour installer des toilettes sèches et un système de récupération d’eau de pluie. Cette infrastructure constitue un petit bijou au niveau de la Mer de Sable."