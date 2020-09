Stambruges: le pavillon de la Mer de Sable a surtout besoin d’être vu Beloeil - Péruwelz - Leuze Geoffrey Devaux © DEVAUX

L’office du tourisme pourrait reprendre sa gestion. Au même endroit ?



Bastien Marlot (Pour l’avenir) a posé une question à propos du pavillon situé à Stambruges non loin de la Mer de Sable. Un site bien connu des promeneurs et des associations qui englobe aussi des jeux et un barbecue.



“Le 5 mars dernier, j’interrogeais le chef de cantonnement du DNF qui me répondait que son département s’était occupé durant de nombreuses années de la gestion de ce pavillon. Cela impliquait outre l’entretien des installations, la gestion du carnet de réservations, les dépôts et reprises des clés mais aussi la gestion d’un compte bancaire ouvert au nom d’agents du DNF.”