Entre le houblon et les moulins, les Sorcières de Stambruges ont vite fait le lien. L’association met sur pied ce dimanche 29 août une balade gourmande la découverte du patrimoine naturel et…gustatif des environs, au départ de l’épicerie des Meuniers.

"Les marcheurs passeront devant plusieurs moulins, à savoir trois moulins à vent et un à eau alimenté par le rieu bouillant, le cours d’eau qui traverse le village. Au niveau de ce dernier moulin, les visiteurs pourront en savoir un peu plus sur la roue et les étangs car un sentier privé traverse la propriété, souligne Gaetan Pincket, trésorier-adjoint des Sorcières. Le parcours fait 7 kilomètres avec quatre arrêts de dégustation de bière et de mets locaux comme des fromages. Des images d’époque seront disposées sur des pupitres. Elles proviennent du musée Noël Carlier. Nous sommes complets car nous avons dû clôturer les inscriptions pour la marche, mais il est toujours possible de venir prendre un verre. Un bar et un barbecue seront disposés à l’arrivée."

Par contre, les Sorcières ne seront pas de sortie cette fois. "Il est impossible pour nous de tenir les stands et de jouer notre rôle de sorcière", ajoute Gaetan.

C’est donc depuis l’épicerie des Meuniers que les départs seront donnés. "Ils se font à l'arrière de l'épicerie, là où avaient été organisées nos portes ouvertes, précise Faustine, responsable des commandes à l’épicerie. Les départs se font de 9 heures à16 heures toutes les 15 minutes, pour éviter les gros rassemblements. L'arrivée se fait au même endroit et les marcheurs pourront ainsi reprendre des forces. On peut souligner l'entraide entre l'épicerie et les Sorcières qui, lors de nos portes ouvertes, étaient venues mettre un peu d'ambiance. De ce fait, nous mettons à disposition notre jardin afin qu'elles puissent organiser leur première marche."

Une belle complémentarité.