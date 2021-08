L’atelier de réparation pour les vélos habituellement organisé par le service des affaires sociales de Beloeil et Amosa à Quevaucamps se déroulera cette fois à Stambruges ce mercredi 4 août de 14 heures à 17 heures, plus précisément au niveau du gymnase, rue Bernard Hecquet. L’activité se fera en extérieur et est réservée prioritairement aux enfants et aux adolescents. Elle est gratuite.

Pour rappel, il est demandé de n’apporter qu’un seul vélo par personne et de respecter les mesures sanitaires (port du masque, lavage des mains…).

Infos au 069/44.69.04 et au 0483/23.21.18.