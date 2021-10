Les Amis de la Nature de Basècles et l’Epicerie des Meuniers ont de quoi vous faire saliver ! Ce dimanche 10 octobre 2021, à Stambruges, place au P’tit Déj’ et à la Balade des Meuniers.

C'est une grande première, Les Amis de la Nature de Basècles et l’Epicerie des Meuniers entament une collaboration qui a du goût. Le dimanche 10 octobre prochain, de 8h à 10h, inutile de prévoir un déjeuner au saut du lit ! A l’Epicerie des Meuniers à Stambruges, dans le jardin juste derrière, chacun y trouvera de quoi bien démarrer la journée.

A l’occasion du Mois du Goût du Parc Naturel des Plaines de l’Escaut, il est bon de rappeler les qualités des produits locaux. Sur la table du P’tit Déj’, il y aura donc notamment fruits et jus de fruits des Vergers de Barry, produits laitiers (beurre, lait, yaourts, fromage frais…) de la Ferme Bruneau à Pipaix et de la Ferme du Tordoir à Wiers, confiture (rhubarbe, agrumes, fruits rouges) des Délices de Marie à Stambruges, miel de Dans ma bulle de miel de Bury, pâte à tartiner faite maison avec le chocolat de Délices et Chocolat à Hollain…

Mais encore… Café et thé de La Colombe à Quaregnon, tisanes de Restons Simples, pain du P’tit Pierre et de Godefroid (région Mons)… Petits et grands auront de quoi trouver leur bonheur en toute convivialité, dans un cadre où la nature met à l’aise !

Après ce bon petit déjeuner, pourquoi ne pas partir se balader dans les sentiers campagnards de Stambruges ? Entre 8h et 12h, prenez le départ pour une marche de 5km totalement gratuite. Un parcours PMR de 3km est également prévu. Après l’effort, le réconfort ! Au retour, bar et petite restauration seront au rendez-vous.