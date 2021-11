Plus d’un an après avoir contracté le virus, Hans Van Langeveld, un Leuzois de 51 ans, souffre toujours de multiples symptômes. Sa vie est bouleversée. Témoignage. Hans Van Langeveld a bien du mal à entrevoir le bout du tunnel. Voilà plus d’un an que ce citoyen leuzois, sans antécédents médicaux particuliers, se bat pour s’en sortir, après avoir vu son quotidien être chamboulé par le coronavirus.

" Je suis parfois essoufflé rien qu’en montant l’escalier. Autant dire que je peux faire une croix sur les sorties VTT d’une centaine de kilomètres que j’avais l’habitude de faire tous les week-ends. À plusieurs reprises, j’ai été victime de malaises, dont une fois où je suis tombé dans mon étang ", confesse l’homme de 51 ans qui, à l'instar de dizaines de milliers de Belges, pâtit des conséquences du Covid long.

Une traversée du désert

Maux de tête violents, fatigue extrême, tachycardie, troubles respiratoires et de la mémoire…, Hans Van Langeveld a gardé de nombreuses séquelles de sa première infection au Covid, contractée en octobre 2020. "C’est très difficile à vivre physiquement et mentalement. On se sent parfois mieux durant quelques jours et puis c’est la rechute… Une vraie traversée du désert", soupire cet agent d’une société de nettoyage, en charge notamment de l’entretien des locaux bruxellois abritant la Commission européenne. Après deux mois d’arrêt maladie, M. Van Langeveld pensait être sur la voie de la guérison en reprenant, en janvier, le chemin du travail.

"Cela n’a malheureusement duré qu’une semaine, car j’ai à nouveau été testé positif au coronavirus. Mon médecin traitant avait diagnostiqué une rhino-pharyngite mais j’avais tous les symptômes typiques du Covid (fièvre, fatigue…). Quand je m’abaissais, je tombais régulièrement en syncope. J’ai donc décidé de consulter un autre médecin qui a effectué les prélèvements. J’ai ensuite multiplié les tests, sachant que je suis resté positif jusqu’en avril 2021. " S’il ne s’est jamais rendu aux urgences d’un hôpital malgré les recommandations de son docteur, c’est avant tout par "peur des conséquences d’une hospitalisation sur sa santé." D’aucuns avanceront que c’est une attitude peu rationnelle, mais le Leuzois peut revendiquer sa liberté d’opinion.

«Un manque de soutien financier et psychologique»

Comme les autres personnes atteintes de Covid long, Hans Van Langeveld déplore d’être un laissé-pour-compte de la crise sanitaire. Un sentiment d’être oublié par les pouvoirs publics et le système de santé encore renforcé par l’image – souvent biaisée de cette pathologie – qui est répandue au sein de notre société.

"Parmi les professionnels de la santé, certains ne sont pas assez à l’écoute des patients et vont jusqu’à nier cette maladie, qui ne peut malheureusement être identifiée sur base d’examens cliniques. Au début, j’avais presque l’impression d’être un malade imaginaire. Or, la souffrance est bien là, soupire notre interlocuteur. Outre le manque flagrant de prise en charge et l'absence de reconnaissance, certains citoyens pensent que l’on invente ces maux pour ne pas aller travailler. Si je pouvais, je retournerais au boulot le plus vite possible car je perds chaque mois 800€. Vous imaginez bien que c’est loin d’être facile de s’en sortir…" L’autre élément qui pèse, assez lourdement, sur les épaules des citoyens souffrant de Covid long, ce sont les frais médicaux et autres consultations, notamment, de psychologues qui ne sont que partiellement remboursés.

"Après avoir reçu des infiltrations qui n’ont eu aucun effet, j’ai suivi un programme de revalidation au CHwapi (Tournai) de juillet à septembre 2021 mais j’ai dû arrêter pour des raisons financières. Rien que pour les frais de kinésithérapie, cela représentait 110€ par mois. À cela, vous pouvez ajouter les consultations chez le cardiologue, le pneumologue, le neuropsychiatre… Le soutien financier, c’est une chose mais je regrette aussi l’absence de suivi psychologique", ponctue M. Van Langeveld, qui s’est habitué à la prise quotidienne de Dafalgan et de puffs pour soigner ses maux divers. Selon les estimations, ils seraient entre 125 000 et 300 000 citoyens belges à être impactés par le Covid long.