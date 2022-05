Arrivée sur les bancs l’été dernier et apparentée au MR, Fanny Renco a posé une question portant sur le petit-déjeuner organisé lors du ramassage Be WaPP le 7 mai auquel elle a participé, regrettant qu’il n’ait pas été zéro déchet et local.

"Durant la collecte, on a même approvisionné certains ambassadeurs Be WaPP avec des bouteilles d’eau et des gobelets à usage unique ! Pourquoi ne pas avoir utilisé les gobelets réutilisables communaux ? À ma connaissance, ils n’ont été utilisés qu’à de rares occasions, comme Belœil plage. Combien de fois ces gobelets ont été empruntés ? Sur le site internet de la commune, j’ai beau chercher, je ne trouve pas le service à contacter pour introduire une demande".