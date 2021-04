Sensible à la nature, July a sorti il y a quelques jours, une box nature destinée aux enfants de 2 à 11 ans.déclare July Hermans.Grâce à l'Happy Wapi Box dont le thème est les mammifères, les petits et les plus grands pourront partir à l'aventure et à la découverte de notre belle région.

A l'intérieur de l'Happy Wapi Box, les enfants remarqueront de belles surprises destinées à leurs futures balades. Une bonne manière de s'amuser en famille tout en apprenant.



"Avant de partir en balade, les enfants peuvent jouer à un jeu de memory qui est donc toujours en lien avec les dix mammifères. Un livre explicatif est aussi compris dans l'Happy Wapi Box. Ce dernier comprend des informations, des photos ou encore des anecdotes sur ces dix animaux sauvages. Durant la balade, les enfants ont la possibilité de prendre avec eux les jumelles et l'empreintoscope qui reprend les traces des mammifères. Enfin, en rentrant de la balade, les petits aventuriers complètent un cahier d'observation avec leur ressenti et leurs découvertes. C'est donc un carnet de souvenirs qu'ils pourront ressortir dans quelques années. Des petites surprises sont incluses dans l'Happy Wapi Box comme une médaille, des cartes postales ainsi qu'un bon cadeau. Il est tout à fait possible de se procurer les articles au détail via le site Internet", précise July.



Cette boîte à la fois ludique et pédagogique, vendue au prix de 178 euros, comporte des accessoires de qualité qui sont entièrement confectionnés dans notre région. Pour July, il était inévitable de faire appel à des professionnels locaux.



"J'ai naturellement choisi de collaborer avec d'autres entrepreneurs locaux dont Labelpages pour le graphisme et Maxime Bachely pour les photos illustrées dans le livret explicatif".



July Hermans compte bien entendu poursuivre l'Happy Wapy Box en abordant d'autres thèmes et toujours dans un même objectif.



"Je souhaite continuer dans d'autres thématiques. L'année prochaine, j'ai le projet de réaliser la deuxième box sur le thème des oiseaux. Et pour l'année suivante, j'aborderai les papillons", conclut July Hermans.



Pour commander l'Happy Wapi Box, cela se passe sur la page Facebook : Le repaire de l'optimiste.