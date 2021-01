Le projet mené par Ipalle et Octave va permettre non seulement de donner une seconde vie à ces batteries mais également de stabiliser le réseau électrique.

Le marché de l’électricité fonctionne selon la loi de l’offre et de la demande. Des prévisions des consommations futures sont établies mais ne s’avèrent pas toujours conformes à la réalité, ce qui entraîne un déséquilibre.

La production excède la demande et s’ensuit une déstabilisation du réseau avec, dès lors, une taxe à payer, le coût d’imbalance. Il s’agit des frais liés à l’écart de production d’énergie électrique entre les prévisions de la veille et les productions/consommations du jour J. Quand le marché électrique (offre-demande) correspond aux prévisions, on évite le coût imbalance. Par contre, quand la production/consommation est différente de la prévision transmise la veille, un coût d’imbalance est imputé par le gestionnaire de réseau aux fournisseurs et répercuté aux producteurs.

A l’inverse, il arrive que la production soit inférieure aux besoins. C’est à ce niveau que peuvent intervenir les batteries usagées des véhicules électriques. On y aura chargé l’excès de production précédent qui pourra alors compléter l’alimentation du réseau.

"C’est en quelque sorte le principe des vases communicants, appliqué ici avec un triple avantage à la clé : l’évitement, pour l’intercommunale, de la taxe, la stabilisation du réseau électrique et une nouvelle contribution à l’économie circulaire avec le réemploi de batteries de véhicules électriques. Elles seront d’ailleurs de plus en plus nombreuses avec l’essor de ce marché en Europe", indique-t-on chez Ipalle.

Les batteries qui équipent ces voitures perdent en performance au fur et à mesure de leur utilisation.

"Selon les constructeurs automobiles, une fois les deux tiers de leur capacité atteints, elles doivent être remplacées car elles ne pourront plus assurer une autonomie optimale pour le véhicule", souligne-t-on chez Ipalle.

Phase test



Associé à la jeune start-up bruxelloise Octave, le pôle Recherche et Développement de l’intercommunale a planché sur le sujet et une première phase test du projet a été mise en œuvre en ce début de semaine au Centre de valorisation des déchets de Thumaide, premier producteur d’électricité de Wallonie picarde. "La batterie pilote utilisée ici a 1,5 fois la capacité d’une batterie d’une petite voiture électrique de type citadine", précise Ipalle. A l’heure où l’on envisage le démantèlement des centrales nucléaires, le stockage des surplus de production d’électricité est un enjeu fondamental. A terme, une réutilisation systématique des batteries usagées de véhicules électriques permettra de multiplier les capacités de stockage, nécessaires à la gestion des variations sur le réseau électrique.

L’Unité de Valorisation Energétique de Thumaide en 2020 affiche les paramètres suivants : 429 028 tonnes de déchets incinérés, une production électrique de 285 692 979 kWh et une consommation en électricité de 66 911 ménages.