Une haie végétale de 300 mètres longera d’ici peu le Ravel situé à l’arrière de l’Unité de valorisation énergétique de Thumaide. Pas moins de 150 charmes et 600 troènes garniront la voie verte. Les premiers ont déjà été plantés par le président et le vice-président d’Ipalle, Pierre Wacquier et Bastien Marlot.

"Cette initiative intègre un plan global visant à favoriser la biodiversité sur l’ensemble de nos sites, aussi bien les stations d’épuration que les recyparcs, souligne-t-on chez Ipalle. Ici, les essences choisies auront en outre l’avantage de capter les poussières et de créer un écran visuel devant l’usine de valorisation des déchets, les arbustes touffus des troènes côtoyant des charmes hauts, à terme, de 2 à 3 mètres. Ces essences locales ont aussi été choisies pour leur feuillage persistant et le peu d’entretien qu’elles nécessitent en termes de fréquences de tailles. La densité de ce mur végétal s’accroîtra au fil du temps, pour le plus grand bonheur des oiseaux et de la biodiversité."