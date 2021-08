Le comité de la FJA (Fédération des Jeunes Agriculteurs) de Leuze rassemble des jeunes dynamiques et motivés qui sont heureux de retrouver les visiteurs à l’occasion du chapiteau de Tourpes qui va bien se dérouler ces 20, 21 et 22 août en tenant compte dans le programme de la situation sanitaire. Malgré tout, entre les différentes activités, le public devrait pouvoir trouver son bonheur.

"Notre programme habituel a dû être modifié, avec notamment l’annulation de nos soirées dansantes qui attirent de plus en plus de monde, souligne la secrétaire, Mathilde Desimpelaere. D’habitude, chaque année, nous organisons plusieurs événements afin de faire vivre notre commune et de créer ou recréer un lien entre l’agriculture et les riverains. Nous participons et collaborons étroitement avec notre commune pour défendre la place des jeunes agriculteurs dans la société."

© DR



Le chapiteau de Tourpes est donc de retour et les jeunes sont plus motivés que jamais à l’idée de pouvoir partager de bons moments avec le public. L’heure des retrouvailles sonnera ce vendredi à 18 heures pour l’ouverture du chapiteau. "Il y a quatre ans, nous avions déjà mis en place la Tourpenade, une balade gourmande à pied ou à vélo comprenant des dégustations de produits exclusivement locaux, poursuit Mathilde. Nous relançons cette activité à un prix démocratique samedi matin. Pour faire plaisir aux amateurs de sport, nous avons misé sur un tournoi de molkky le samedi après-midi, activité encore jamais proposée dans la région."

La mythique Kid's Party englobant châteaux gonflables, grimages et animations attend les plus jeunes dès samedi à 15 heures. "Et pour combler les âmes en manque de musique, Blue Caps, groupe de musique pop, viendra donner un concert assis samedi soir, détaille Mathilde. Nous n’oublions pas nos activités traditionnelles le dimanche comme le repas campagnard, l'autocross et un concours de traction."

Retrouvez le programme complet sur la page Facebook de la FJA de Leuze.