Mais le revêtement de la RN60 entre Leuze et Péruwelz n’était pas prévu dans le plan infrastructures 2016-2019 !

Le député wallon Hervé Cornillie (MR) a interrogé le ministre de la Mobilité, Philippe Henry, notamment sur la rénovation du tronçon de la RN60 entre Leuze et Péruwelz.

Le député indique que l’état de la RN60 entre Leuze et Péruwelz se détériore d’année en année, altère la qualité de vie des riverains et insécurise les cyclistes et piétons.

"Sous la législature précédente, 2,7 millions d’euros avaient été annoncés dans le Plan Infrastructures 2016-2019 pour sa rénovation. Les travaux devaient avoir lieu au second semestre de l’année 2018. Ils n’ont toujours pas eu lieu. Qu’est-il advenu de ces travaux dans les différents Plan Infrastructures de la Wallonie ? Sont-ils toujours d’actualité ?"

Le ministre lui a répondu. "Il y a de nombreux projets qui sont prévus au plan 2019-2024 entre Frasnes, Leuze et Péruwelz, pour un montant de presque 17 millions d’euros. Il y a là des travaux sur des revêtements, de sécurisation, des aménagements de toutes sortes et le contournement de Péruwelz, a ainsi assuré Philippe Henry. Cependant, le revêtement de la RN60 entre Leuze et Péruwelz n’était pas prévu dans le plan infrastructures 2016-2019. Mon prédécesseur n’avait pas prévu de dégager un budget pour ce projet."

Hervé Cornillie s’étonne. "On avait pourtant annoncé aux riverains des réparations alors que le budget ne le prévoyait donc pas…"

Cependant, il se réjouit que le nouveau ministre de la Mobilité analyse de quelle manière ce projet pourrait être financé dans le Plan Infrastructures actualisé prévu dans les prochains mois.