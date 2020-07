Dans le cadre de la prolongation de travaux de voirie, l’arrêt et le stationnement seront interdits dans plusieurs rues jusqu’au vendredi 17 juillet à 17 heures.

Des travaux de voirie (entretien + pose enduisage) sont menés dans ces trois villages et l’arrêt et le stationnement seront interdits dans plusieurs rues jusqu’à vendredi.

A Callenelle, l’arrêt et le stationnement seront interdits rue des Fiefs de part et d’autre de la chaussée 200 mètres en amont du carrefour avec la rue de Tournai. L’arrêt et le stationnement seront interdits rue de Tournai de part et d’autre de la chaussée dans la portion comprise entre ses carrefours formés par elle-même et les rues de Flines et des Fiefs. La circulation dans la rue de Tournai sera interdite à l’exception des véhicules de chantiers, de police et de secours. Un accès doit toujours pouvoir se faire pour permettre l’accès des véhicules de secours et de police à l’institution pour personnes handicapées Le Château de Callenelle.

Durant cette période, l’accès au cimetière sera autorisé au départ de Brasménil via les rues du Coron et de la Savatte. Le stationnement sur la place de Callenelle est interdit et réservé à l’entreprise TRBA pour le stockage des matériaux et des engins de chantier. Le marché hebdomadaire du mardi est déplacé sur le parking de l’école communale de Callenelle sise rue de Flines. L’accès à la rue des Fiefs ne pourra s’opérer que via Brasménil par les rues du Coron et de la Savatte. Pour les usagers en transit entre Callenelle et Brasménil, une déviation sera mise en place via les rues de Tournai, d’Audemetz, Hommeriaux et du Coron et inversement.

A Roucourt, l’arrêt et le stationnement seront interdits Chemin de Thumaide dans la portion comprise entre son carrefour avec la rue du Champ Lionne et son carrefour avec les rues Lieutenant Louis Boël et de la Brasserie. La circulation dans le chemin de Thumaide dans sa portion comprise entre la rue champ Lionne et son carrefour avec les rues Lieutenant Louis Boël et de la Brasserie sera totalement interdite à l’exception des engins de chantier et à ce titre une déviation s’opèrera comme suit :

- pour les usagers venant de Péruwelz, au départ du rond-point Neuve Chaussée via la rue Neuve Chaussée (Péruwelz), la chaussée de la Barrière (Bury), la rue de Lassus (Bury), Place (Bury), rue du Joncquoy (Bury), rue Trompette (Bury) et rue de la Brasserie (Roucourt).

- pour les usagers venant de Roucourt, au départ du carrefour formé par les rues Lieutenant Louis Boël, rue de la Vicairie et rue de la Brasserie via cette dernière, la rue Trompette (Bury), la rue du Joncquoy (Bury), la Place (Bury), la rue de Lassus (Bury), la chaussée de la Barrière (Bury) et rue Neuve Chaussée (Péruwelz). L’accès à la zone commerciale située en amont du chantier côté champ Lionne doit rester accessible en toute circonstance.

A Wasmes-A-B, l’arrêt et le stationnement seront interdits rue de la Cure dans la portion comprise entre son carrefour avec la rue de Briffoeil et celui avec la Place. La circulation dans la rue de la Cure dans sa portion comprise entre son carrefour avec la rue de Briffoeil et celui avec la place sera totalement interdite à l’exception des engins de chantier et à ce titre une déviation s’opèrera comme suit :

- pour les usagers venant de Brasménil en direction de Wasmes AB, au départ du carrefour avec la rue de Briffoeil via la rue de Mortagne (Baugnies), la rue de l’épinette (Baugnies), la rue de la Croisette (Wasmes A-B), la rue Pont Jean Dieu (Wasmes AB) et la rue de la Gare (Wasmes A-B).

- pour les usagers venant de Wasmes AB en direction de Brasmenil, au départ du carrefour formé par la Place et la rue du la Cure via la rue de la Gare, la rue Pont Jean Dieu, la rue de la Croisette, la rue de l’Epinette (Baugnies), la rue de Mortagne (Baugnies) et la rue de Briffoeil.