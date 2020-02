Il ne sera plus accessible à partir du lundi 24 février en raison de travaux d’extension.

L’intercommunale Ipalle signale que le recyparc de Beloeil (Quevaucamps) sera exceptionnellement fermé à partir du lundi 24 février pour une durée estimée d’un mois. Les usagers sont invités à se diriger vers les recyparcs de Bernissart, Ath, Leuze, Chièvres et Péruwelz.

Cette fermeture permettra de poursuivre les travaux d’extension du recyparc. Ainsi, une partie de la voirie va être remise à neuf tandis qu’une nouvelle dalle de béton va être aménagée de façon à pouvoir placer des conteneurs supplémentaires.

De plus en plus de matières font en effet l’objet d’une collecte sélective, avec à la clé un recyclage accru : c’est le cas par exemple pour le plâtre, le verre plat et la frigolite.

La voirie d’accès au recyparc va également être renouvelée dans son entièreté. Enfin, l’entrée du site sera elle aussi réaménagée de façon à fluidifier la circulation des véhicules.