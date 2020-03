A l’école communale, le personnel était bien présent, au contraire des élèves, au nombre de 4 seulement sur 200.

Comme beaucoup de leurs collègues à travers le royaume, les enseignants de l’école communale de Basècles se sont déplacés sur leur lieu de travail ce lundi. Et ils ont trouvé le temps un peu long.

"Il y a 200 élèves d’habitude sur notre implantation de Basècles et il n’y en avait que 4 à l’école ce lundi matin, confie Julie Devezon, secrétaire de l’école. Notre groupe scolaire englobe aussi l’école de Thumaide, qui compte 60 élèves. Et là, aucun n’est venu. Dès vendredi, après une réunion avec les autorités communales, nous avions téléphoné à tous les parents pour leur expliquer la situation et leur demander de prendre si possible des dispositions afin de garder les enfants au domicile. L’ensemble du personnel est présent et le service de garderie était maintenu mais aucun enfant n’est venu à la garderie ce matin."

En milieu de matinée, un proche de 2 des 4 enfants présents à l’école de Basècles est venu les chercher car une solution avait été trouvée pour eux. Et en fin de matinée, les enseignants apprenaient que, sauf mot d’ordre contraire, à partir de ce mardi, une tournante sera organisée entre eux et l’école restera donc ouverte.

Le temps, une fois de plus, va leur sembler long…