"Elle m'a donné des coup de poing. Pour ma part, je n'ai rien fait". Selon la partie civile, malgré des périodes de séparation et de réconciliation, Robert n'hésitait pas à franchir les portes du domicile comme bon lui semble. "Un jour, à 5h30 du matin, alors que ma cliente dormait, le prévenu a fait irruption dans l'habitation et a demandé à Rose de lui faire un café. Suite à un refus, il a de nouveau fait preuve de violence sous le regard de l'enfant".



En 2020 encore, Robert se serait jeté sur le véhicule de Rose en la menaçant avec le poing. "C'est totalement mensonger. Madame a tenté de m'écraser avec sa voiture. J'avais refait ma vie avec une nouvelle compagne. Toutefois, nous avons rompu à cause du comportement de la victime. Aujourd'hui, je n'ai plus que des contacts avec Rose par mail".



"Où est le procès équitable ?"



D'après la partie civile, depuis la séparation des deux partis, Rose vit un véritable cauchemar. Un dommage moral de 3 000 euros a d'ailleurs été sollicité. "Monsieur sourit, lève les yeux au ciel et se positionne comme victime", s'est exclamé le représentent du ministère public. Une peine de 15 mois de prison a été requise.



"On fait grand cas des plaintes déposées par la victime mais on ne pipe pas mot de celles de mon client", a précisé l'avocat de la défense. Effectivement, Robert aurait déposé plusieurs plaintes pour coups. "Où est le procès équitable ?". Une suspension simple du prononcé a donc été sollicitée. Le jugement sera prononcé le 14 juin.

Robert (prénom d'emprunt) était présent à la barre du tribunal correctionnel de Tournai pour coups et blessures à l'égard de son ex-compagne. Le 3 juillet 2019, le prévenu aurait donné deux gifles et blessé la victime au niveau du tibia tout en l'insultant. De plus, sous le coup de la colère, il aurait menacé Rose (prénom d'emprunt) avec un marteau. "a indiqué Robert.", a interrogé la juge. "", a-t-il répliqué.