Masques, écoles, homes : les sujets liés à la crise du coronavirus ne manquent pas. Plongé comme ses collègues dans les méandres de ce tsunami sanitaire, Luc Vansaingèle (PS) a accepté de s’exprimer sur cette période inédite en prenant soin, comme à son habitude, de ne pas oublier son arc et quelques flèches. Par les temps qui courent, mieux vaut savoir se défendre.

Avant de rétropédaler sur le sujet, le gouvernement avait annoncé que les visites dans les homes seraient à nouveau permises moyennant des conditions. Une bonne idée ?

"Une idée généreuse mais dangereuse. J’ai eu des contacts avec le président du CPAS et quelques directeurs, notamment de centres pour personnes handicapées. Il n’était pas question d’ouvrir la porte au virus. Au home Les Bruyères par exemple, un système avec un sas a été mis en place pour que les résidents gardent le contact avec leurs familles. Et personne ne semble être dans un état de stress trop important. Il faut poursuivre de la sorte. Le gouvernement n’avait pas apprécié le danger. Permettre les visites était prématuré. Il n’était pas normal non plus que les bourgmestres soient amenés à prendre des arrêtés de fermeture des homes. Ce n’est pas à nous de faire ça."

Sur la distribution des masques dans les communes, on vous a senti remonté, non ?

"C’est un vrai flop. Je rappelle que ce travail est géré par le fédéral, qui a donné l’ordre aux gouverneurs de faire distribuer les masques. Il y a eu ceux pour les infirmières à domicile. Nous allons aussi en distribuer aux médecins, puis aux homes. Je vais parfois les chercher moi-même."

C’est vrai ? Où ça ?

"À Mons, à la caserne militaire. Bah, ça me fait une sortie autorisée."

Et les fameuses listes ?

"Au bout de la cinquième ou sixième distribution, elles ne sont toujours pas parfaites. Des personnes décédées, pensionnées ou ayant quitté l’entité figuraient sur les premières. Maintenant, ça va mieux mais des infirmières ayant pignon sur rue ne sont toujours pas reprises. Le personnel communal a été secoué par les remarques des gens qui n’étaient pas contents. C’est très désagréable, d’autant qu’il a été pris à partie pour un problème qui ne nous incombait pas."

Plus globalement, que vous inspire la saga des masques ?

"Pour sortir de la crise, il nous faudra des masques. Or, nous sommes tout à fait démunis en matière de matériel. Tout ça manque de clarté. Nous devrons aussi avoir les moyens de dépister le plus grand nombre, notamment les cas symptomatiques. S’il n’y a pas ça, le virus se rallumera. Quand un feu s’éteint peu à peu, si vous remettez une bûche, c’est reparti. Je me pose des tas de questions au sujet des masques."

Lesquelles ?

"Imaginez. La commune prévoit deux masques par habitant, soit 28 000 au total. Et après ? Selon quelles normes ? Comment utiliser les masques ? Si le système ne fonctionne pas, la commune sera pointée du doigt. Comme toujours. Or, il y a des scientifiques. Tout ça est à revoir au plan national."

En attendant, les citoyens confectionnent des masques chez eux.

"Les gens font preuve de solidarité et ça marche. D’un côté, il y a des réseaux de solidarité et ça fait du bien. Mais de l’autre, on se rend compte qu’il y a trop de décideurs dans un si petit pays."

Le confinement est prolongé jusqu’au 3 mai. Donc, le 4, on rouvre les écoles ?

"Non, pas du tout. Les écoles sont des lieux propices à la propagation des virus et des microbes. Et les enfants sont démunis en matière de défenses naturelles. Et puis, comment va-t-on leur faire respecter la distanciation sociale ? Ce serait aberrant. Lorsque le déconfinement aura lieu, il faudra terminer et non commencer par les écoles."

À titre personnel, comment vivez-vous cette crise ?

"Je ne m’attendais pas à vivre ça un jour. On observe le ralentissement de l’activité humaine et c’est impressionnant. Je ne vis pas trop mal cette crise, mais nous devrons nous poser les bonnes questions par rapport à nos activités, entre le superflu et ce qui ne l’est pas. Sur le plan économique, cette crise nous met en face de notre trop grande dépendance. Limiter la surconsommation permettrait de moins dépendre des autres."

Geoffrey Devaux