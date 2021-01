L'autoroute a été fermée vers Tournai. Des déviations ont été mises en place. Un accident s'est produit mardi matin sur l'E42 (A16) Mons-Tournai-Lille à hauteur de Pommeroeul. L'accident implique un poids lourd transportant du nitrate d'ammonium, selon la police fédérale. Le camion roulait en direction de Deinze. Les circonstances de l'accident n'ont pas encore été précisées.

La police fédérale a indiqué que la sortie 26 "Pommeroeul" a été fermée. Les usagers venant de Bruxelles-Mons et se dirigeant vers Tournai doivent bifurquer par l'E42 vers Valenciennes (France). Ceux venant de Tournai vers Mons-Bruxelles via l'A16 doivent quitter l'autoroute à Bernissart, sortie 27, et emprunter la N505 vers Stambruges pour reprendre la N50 vers Saint-Ghislain.

Les problèmes de mobilité provoqués par cet accident se conjuguent avec la fermeture dans les deux sens de la N552 à hauteur de Ghlin après l'accident d'un poids lourd qui a provoqué des dégâts à un pont surplombant la route lundi soir.