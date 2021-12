Pour ses 25 années d'existence, le parc naturel s'offre un beau livre. Edité à 2 000 exemplaires chez B2 productions, Au cœur du Parc naturel des Plaines de l'Escaut vous invite à découvrir le territoire du parc à travers les nombreuses photos de Bruno Bosilo et textes de Jean-Louis Godet. Bruno Bosilo a déjà plusieurs livres à son actif, dont deux ouvrages sur les bières de Wallonie picarde. "Je suis photographe et j'ai un passé de graphiste , confie-t-il. J'habite à Wiers et j'ai déjà eu l'occasion de travailler souvent pour le parc naturel. J'avais beaucoup d'images et de vidéos. Il y avait bien entendu d'autres photos à faire après l'acceptation du projet par les responsables du parc."

Pas un guide touristique

Bruno Bosilo est aussi micro-éditeur. "Nous avons décortiqué la façon de faire avec la trame suivante: ne pas réaliser un ouvrage touristique, assure Bruno. Toutes les communes ont déjà leur matériel de communication à ce sujet." Le fil rouge, c'est l'escapade d'un explorateur, en l'occurrence Bruno Bosilo, qui part avec son fidèle sac à dos. " Un explorateur qui se balade autour de chez lui, poursuit Bruno. Il va traverser le territoire et ce livre, c'est un peu le récit de ses découvertes, mais pas forcément commune par commune puisqu'on retrouve des références aux différentes communes dans plusieurs parties du livre."

Cet explorateur, il fallait le faire parler et Bruno Bosilo s'est tourné vers Jean-Louis Godet dont la plume met en lumière cette mosaïque de lieux et de paysages. "On ne voulait pas faire un atlas, déclare Jean-Louis. L'approche du territoire est transversale, avec des chapitres certes, mais pas trop prégnants. Nous sommes restés volontairement légers sur le volet biodiversité. Ce n'était pas le but du livre. Nous voulions plutôt savoir pourquoi un parc a 25 ans, mettre un coup de projecteur sur les aspects géologiques, patrimoniaux." Les gens qui achètent le livre auront accès à un QR Code vers une vidéo d'une dizaine de minutes tournée par Bruno Bosilo et retraçant son escapade sur le territoire du parc.

Un explorateur, cinq chapitres

Eau, agriculture, richesses du sous-sol, habitat et proximité de la frontière: escapade au cœur du parc naturel des Plaines de l'Escaut. Pierre Wacquier, président du parc naturel et Roger Vanderstraeten, bourgmestre de Bernissart, n'ont pas manqué souligner la qualité du livre. "Une idée de cadeau en cette période de fêtes." Deux ingrédients principaux composent le livre des 25 ans du parc naturel. On l'a dit, le fil rouge, c'est cette déambulation de l'explorateur, son carnet de bord parsemé de repères visuels. C'est donc aussi la photographie. "On aurait pu faire un plus gros livre , assure Bruno Bosilo, qui s'est filmé lui-même en prenant également un peu de hauteur via un drone. Les extraits visuels mettent en évidence des endroits parfois insolites, pas forcément de grands pôles touristiques."



Un explorateur donc, et cinq chapitres. Le premier, Roman fleuve, canaux et murmures des eaux, est consacré à la présence massive de l'eau sur le territoire. Ensuite, Bouillon de cultures aborde l'occupation agricole, les forêts. Symphonie de sous-sols a trait aux aspects géologiques. C'est au pied du mur… est relatif aux ressources extraites pour réaliser l'habitat. "On bâtissait avec ce qu'on avait sous les pieds" , indique Reinold Leplat. Enfin, Liens à déclarer fait la part belle à la présence de la frontière, avec les fraudeurs, les villages libérés après la deuxième guerre mondiale.

"Chaque chapitre s'ouvre sur une double page illustrée et des rubriques récurrentes. La biodiversité est distillée dans chaque chapitre sans qu'on en fasse le moteur du livre. On a choisi de mettre en évidence un projet du PNPE par chapitre, de même qu'un coup de projecteur sur un artiste" , ajoute Reinold.

Une année de chantier

Ce livre, c'est aussi comme l'a précisé le directeur du parc, le fruit d'un travail collectif. "Il y avait un comité de relecture et nous avons aussi fait appel à des experts, des personnes qui, de par leurs compétences, pouvaient appuyer la démarche", révèle Reinold Leplat. Ce dernier était très ému en se souvenant de tout le travail réalisé. "Un chantier d'une année, des journées parfois très longues. Mais quand on voit le résultat, on sait pourquoi on fait ce métier." Le livre est vendu dans les communes et les offices du tourisme au prix de 39€.