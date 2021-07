Le biologiste et caméraman Richard Mardens participe à cette grande aventure de collecte de données sur les mammifères marins.

L’expédition Glacialis bat son plein. Elle a pour finalité la surveillance et l’observation des mammifères marins dans l'Arctique, un écosystème sur lequel le changement climatique aura un impact considérable. La fonte des glaces de mer aura évidemment des conséquences pour les espèces marines. Entre pollution sonore, trafic maritime, hydrocarbures et surpêche, les problèmes à résoudre ne seront pas minces et Glacialis, à travers ses observations, entend permettre de dégager des stratégies d'atténuation de ces phénomènes.

L’équipe est constituée de scientifiques, techniciens et artistes provenant surtout de Suisse et du Canada mais également de France. Dans le groupe, on retrouve aussi Richard Mardens, biologiste et cinéaste originaire de Blaton, ici accroupi sur la photo ! Nous l’avons contacté pour dresser un premier bilan alors que l’expédition, qui se déroule avec le concours d’un voilier spécialement conçu pour l’occasion, n’est pas terminée. Tout a commencé au niveau de l’archipel des Açores.

"La préparation aux Açores a duré deux mois, entre matériel, avitaillement, préparation du voilier et test des protocoles, explique Richard. Nous avons pris le large le 16 juin pour une traversée de 16 jours vers le Groenland. La traversée s’est très bien passée avec généralement des bons vents nous poussant vers le nord."