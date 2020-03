Les enfants et les artistes vont donner une deuxième vie aux objets.

Un carnaval des enfants tout en papier avec chiffons et vieux bidons. C’est ce que le centre culturel de Leuze va proposer ce samedi 7 mars à partir de 14 heures sur la place du Jeu de Balle.

L’événement mobilise les énergies puisqu’il est organisé avec plusieurs associations et structures leuzoises de même qu’avec des cafetiers et commerçants.

Les enfants sont particulièrement motivés. Certains d’entre eux, à l’occasion d’un stage durant les vacances de carnaval, ont pu démontrer leur créativité et leur pouvoir d’imagination en créant leur propre masque pour la parade, le tout bien entendu à partir d’objets de récup auxquels ils donnent en quelque sorte une deuxième vie.

Des agitateurs de foule seront aussi de la partie. Ce groupe suit un atelier théâtre de rue animé par l’artiste Vinciane Geerinckx. Les agitateurs seront là pour vous titiller, vous embêter, vous surprendre par leurs jeux, actions et taquineries. Plusieurs marionnettistes issus de l’atelier du CAR de la maison culturelle d’Ath feront également le déplacement.

Laissez-vous surprendre par des personnages mystérieux et des marionnettes aux sons de percussions et avec des contes, des grimages et de nombreuses décos insolites. C’est ouvert à tous et en plus, c’est gratuit !

"L’accueil se fera donc sur la place du Jeu de Balle de 14 heures à 15 heures avec diverses animations : des contes dans la caravane, des sculpteurs de ballons, des calèches et des géants, le tout dans une ambiance musicale et festive", indique-t-on du côté du centre culturel.

Le départ du grand cortège aura lieu à 15 heures. Les figurants déambuleront en musique dans les rues leuzoises, avec des surprises sur le parcours qui mènera ce petit monde vers le quartier Bon Air et la rue de Condé avant le retour vers la place du Jeu de Balle.

De 16 h 30 à 17 h 15, place au grand final avec tous les artistes et les participants sur des rythmes trépidants et ensoleillés ! Et après le final, rendez-vous au bar avec bobinettes (pâtisseries) et cacao.