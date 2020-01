Ce mercredi matin, les syndicats ont bloqué les accès à l’administration communale. Ils souhaitaient par cette action protester contre la proposition des autorités communales de créer un code d’éthique et de déontologie commun aux travailleurs (statutaires, contractuels) et aux mandataires.

Arrivé très tôt dans ses bureaux, le bourgmestre Vincent Palermo se trouvait donc à l’intérieur des bâtiments et est venu discuter avec les organisations syndicales. Le front commun était composé de la CGSP et de la CSC, le SLFP ayant finalement décidé de ne pas suivre.

Appel à la police

Le bourgmestre a fait appel à la police afin de pouvoir faire entrer ses collaborateurs ainsi que quelques personnes de l’extérieur dans le cadre d’une réunion programmée au sujet de la basilique de Bon-Secours. Tout s’est passé sans incidents et dans une relative bonne humeur, même si la tension était palpable.

Mais pourquoi ce fameux code engendre-t-il une telle polémique ? "On ne mélange pas les mandataires et les travailleurs. Or, avec ce code, on crée un amalgame , assure Pascal Douliez (CGSP). Il y a une forme d’injustice. Je vais prendre un exemple. Je suis un conseiller de l’opposition et je vais crier partout que le bourgmestre est un âne. Je déroge au code d’éthique, d’accord, mais que peut-on me faire ? Pas grand-chose. Mais, pour un membre du personnel, la donne ne sera pas la même. Et les travailleurs contractuels seront soumis aux mêmes règles que les statutaires et les mandataires, mais avec des conséquences différentes."

Nous demandons à Pascal Douliez si, par rapport à ce code, des travailleurs se sentent menacés. "Oui, clairement. Certains ont peur. En plus, un article de ce code, je peux le prouver, fait appel à la délation. Et ça, pour nous, c’est inacceptable. Je n’ai pas peur de l’attitude du bourgmestre concernant ce code, mais plutôt de celle de certains petits chefs… En plus, ce code n’est pas utile puisqu’il existe d’autres outils déjà en place, comme le règlement de travail ou les évaluations, même si la Ville n’est pas à jour au niveau de ces dernières."

Mardi soir, juste avant le conseil communal, Pascal Douliez était particulièrement remonté. Il reprochait au bourgmestre d’avoir voulu faire un enfant dans le dos des syndicats en contactant le représentant du SLFP.

"Nous aurions aimé que l’autorité respecte la position prise par le front commun lors de la réunion qui s’est tenue le 7 novembre. À l’unanimité des trois syndicats, nous avions refusé ce code. Or, une heure avant le conseil communal, le représentant du SLFP décidait de retirer son préavis. La CSC, elle, continue à nous suivre , poursuit Pascal Douliez. Vendredi dernier, j’avais envoyé un mail par rapport à la tenue lundi d’une assemblée générale du front commun. Le bourgmestre aurait pu réagir et nous rencontrer en urgence. Dans ces conditions, nous aurions même levé le piquet. Mais ici il semble avoir perdu mon numéro, fait le mort et refuse de dialoguer."

Pascal Douliez indique que, si rien ne bouge, la grève reprendra lundi prochain. "Et là nous viendrons plus nombreux."

"Une action disproportionnée"



Vincent Palermo ne comprend pas tout ce ramdam autour du code d’éthique.

"En comité de concertation, nous avions présenté ce code d’éthique et de déontologie qui avait déjà été évoqué, je le rappelle pour certains membres du conseil communal actuel ayant applaudi les propos de Pascal Douliez, sous la mandature précédente. Dans l’optique d’une bonne gouvernance, l’idée était de dire que si les travailleurs ont des devoirs, les mandataires aussi. Or, en novembre dernier, on nous a opposé un non catégorique. Enfin, un syndicat était mitigé, déjà, à l’époque."

Le texte est soumis en ce moment à la consultation du personnel communal. "Nous voulions soumettre ce code à l’avis des travailleurs pour qu’ils émettent des remarques, de manière anonyme ou non, poursuit Vincent Palermo. Or, lundi, j’apprends que les syndicats décident de faire grève en front commun. C’est la surprise. Pourquoi faire grève ? Personne n’a été menacé. Il n’y a rien de contraignant. On consulte, c’est tout ! J’entends parler de sanctions. Il n’y a pas de chapitre consacré à ça dans le code. On me fait un procès d’intention. Mais on ne fait rien passer en force. Il n’y a pas de chasse aux sorcières. On ne peut plus consulter ses collaborateurs ? Cette action de blocage de la commune est disproportionnée."

Le bourgmestre l’assure : des travailleurs sont venus le voir. "Ils sont mal à l’aise avec cette polémique. Et les premières remarques émises par le personnel sont constructives. Nous tiendrons compte des avis."

Même pas au collège

Il se défend d’avoir voulu court-circuiter les syndicats. "Je n’ai pas appelé un représentant du SLFP. J’ai juste répondu à son mail. Je peux le prouver. Il proposait des amendements et des rectifications au texte et il a bien constaté que j’étais ouvert à la discussion. Voilà pourquoi le SLFP s’est retiré de la grève. Les autres auraient voulu nous voir dans l’urgence. Or, nous en sommes à la consultation. Rien de plus. Il est faux d’annoncer que le point sera sur la table au prochain conseil communal. Il n’est même pas encore au collège."

La consultation se poursuivra jusqu’au 7 février. "Je ne la suspendrai pas." Il martèle qu’avec l’adoption d’un tel code les abus constatés par le passé dans le chef de certains mandataires communaux ne se reproduiraient plus.