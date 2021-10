Ce jour-là, dans le salon de Michel Vanrenterghem, une jeune femme, à peine majeure, et originaire du Soudan n’est plus l’ombre d’elle-même, le regard vide et fortement amaigrie, en souffrance tant physique que psychique. À ses côtés, un médecin qui ne peut que constater l’état de santé inquiétant de la jeune fille et l’envoyer au service des urgences de l’hôpital pour réaliser divers examens médicaux. "Ces jeunes migrants viennent d’Éthiopie, du Soudan et d’Érythrée et arrivent en Belgique dans un triste état ; certains portent les marques des faits de torture ou de maltraitance vécus dans leur pays d’origine",déplore Michel Vanrenterghem. "Ils ont vécu la guerre. Les jeunes filles, elles, ont pour certaines étaient victimes de violence mais aussi d’agressions sexuelles dans leur pays mais aussi lors de leur passage en Libye durant leur chemin d’exil."

Depuis plus de trois ans, Michel Vanrenterghem et son épouse Pascale se mobilisent pour offrir davantage de dignité, d’humanité et de chaleur humaine à ces jeunes qui ont quitté leur pays en quête d’un Eldorado, de l’autre côté de La Manche. "À l’époque, j’étais secrétaire de la Croix-Rouge de Leuze, et nous allions distribuer des repas dans la “jungle” à Péruwelz", explique le Pipaisien. "C’était l’horreur là-bas ; les conditions de vie étaient déplorables… et cela me faisait mal au cœur de voir ces jeunes gens vivre dans un tel camp. C’est ainsi que nous leur proposions de venir chez nous pour se réchauffer, prendre une douche, manger…"