C’est une belle histoire. Celle d’une petite fille qui, à l’âge de 7 ans, était venue en famille d’accueil en Belgique et qui, ce week-end, a décroché le titre de Miss Leuze.

Ekatsiaryna Khomchanka, ça ne trompe pas, nous vient des pays de l’Est. "Dites Katia, c’est plus facile", nous lance d’emblée la jeune femme de 21 ans. "Je suis originaire du Belarus. Je suis arrivée en Belgique il y a trois ans pour y habiter. Dans deux ans, j’aurai la nationalité belge."

Katia réside à Leuze avec sa famille. Son français est impeccable. "En famille d’accueil, j’apprenais surtout quelques mots en patois, sourit-elle. C’était dans la région, à Ladeuze. Quand je suis revenue il y a trois ans, j’ai dû me remettre au français, même si j’avais des notions."

Katia poursuit des études de coiffure à l’Ipes à Ath. C’est par l’intermédiaire de sa prof de coiffure qu’elle s’est inscrite à l’élection de Miss Leuze organisée par Orphéa Gorski et son équipe. "Avant tout pour rencontrer des gens et pour mieux connaître ma ville. Je ne connais pas encore grand monde à Leuze."

Six mois environ après avoir intégré l’aventure Miss Leuze et enchaîné les répétitions, Katia ne regrette pas du tout. "Au contraire. En plus, sincèrement, il y avait une grande proximité entre les candidates. J’ai vraiment apprécié. Je ne pensais pas gagner. J’espérais un podium. Même si j’ai décroché la couronne, tout le monde est gagnant. Je le vois comme ça. Et maintenant, je connais déjà beaucoup plus de monde."

Son propre salon

Katia participait pour la première fois à une élection de Miss. Avant de voir si elle s’inscrit à une autre élection, elle veut surtout assumer ses responsabilités et représenter sa ville au mieux durant un an. Car les prestations vont garnir son agenda.

Pour le reste, Katia a pratiqué le volley, ce qui devient maintenant plus difficile en raison de ses stages. Et elle aime beaucoup la photo. "Oui, surtout les portraits. J’aimerais combiner cette passion avec ma future activité professionnelle. Mon objectif est de pouvoir un jour ouvrir mon propre salon de coiffure."

Geoffrey Devaux