Le 19 octobre 2021, la zone de police des Collines, qui avait reçu des informations, réalisait des recoupements et des perquisitions dans le cadre d’une affaire de stupéfiants dont le quartier général se situait à Lessines.

Dealers et clients seront entendus, ce qui permettra de définir le frôle de chacun. Les perquisitions avaient permis de trouver de nombreux produits : cocaïne, herbe et résine de cannabis, kétamine, speed, LSD, pilules d’XTC et aussi de l’argent, des GSM, des balances de précision et du matériel de conditionnement. Quatre personnes originaires de Lessines et Ath avaient été placées sous mandat d’arrêt et incarcérées.