Ce 1er avril, la distillerie Gervin fête donc ses 45ans ! L’occasion de dévoiler ses deux nouvelles créations qui fleurent bon le soleil : un gin aux cédrats bio et un limoncello aux citrons bio débarqués en droite ligne de…Sicile. Tout un programme ! Des produits qui annoncent, avec un peu d’avance, l’arrivée de l’été et qui seront disponibles à partir du 3 avril.

Vincent Stiévénart a bien voulu dévoiler la genèse de cette double création.

"Cet automne, le hasard de la vie m’a permis de rencontrer un producteur italien passionné de son terroir. Il était intarissable sur la qualité de ses produits. Il m’a tellement parlé de son or jaune avec amour que j’avais hâte de recevoir ma commande test. Et je dois dire que je n’ai pas été déçu. A peine les premiers zestes tombés qu’un délicieux parfum méditerranéen envoûtait notre fabrique, me replongeant indéniablement en 2001 et plus précisément à Naples. C’est en me remémorant tout cela que j’ai eu envie de créer un limoncello et un infused Gin cédrat avec les délicieux agrumes bio de la région de Ribera en Sicile."

Vincent s’est donc lancé dans la création d’un limoncello. Son souhait ? Faire revivre ses plus beaux souvenirs d’escapades sous la chaleur Italienne. Doucement, il a zesté manuellement les citrons un à un avec l’aide de ses ouvriers. Ensuite, ils ont fait macérer les zestes de citrons dans de l’alcool, les ont chouchoutés deux fois par jour pendant plus d’un mois et ont ainsi obtenu ce limoncello à la douceur envoûtante.

"Une liqueur gourmande sans amertume qui procure une irrésistible sensation de volupté du haut de ses 30%, assure Vincent. Et pour fêter dignement nos 45 ans, nous avons souhaité lancer un second produit, notre choix se portant sur un autre agrume délicat, le cédrat, zesté également à la main puis marié à un distillat de gin issu de 4 botaniques. Une macération plus tard, le gin au charme sicilien était né. C’est une invitation au voyage. Cet infused gin dégage des notes fruitées et délicates qui résultent de l’AOP Ribera des cédrats. Avec sa belle robe jaune et titrant à 45%, le gin Charismatic aux cédrats a, nous semble-t-il, tout pour plaire."

Ces deux produits seront donc saisonniers, faisant partie d’une gamme conçue par Vincent et son équipe pour répondre à la volonté des clients de consommer des produits une partie de l’année seulement. Il faudra donc être rapide pour se procurer le limoncello et le gin Charismatic aux cédrats..........ou être patient et attendre 2022.