Dans le cadre de la crise sanitaire, en concertation avec les autres groupes politiques, le collège a pris des mesures d’allègement fiscal : moins 50 % sur la force motrice et les débits de boissons par exemple. Pierre Marie Sprockeels (CAP), prenant l’exemple de communes comme Mons, Saint-Ghislain ou Ath, se demandait s’il n’y avait pas moyen d’aller plus loin. "Des commerçants ont subi un préjudice important. D’autres personnes aussi."

Alain Carion (Pour l’avenir) souhaite que l’esprit de concertation qui a régné entre politiques à Beloeil se prolonge. "Je ne fais volontairement pas de proposition ce soir mais je propose qu’on se réunisse en commission des finances."

L’échevin des Finances, Michel Dubois (Bel’Elan), signale que l’impact des mesures sur les finances communales n’est pas important : 15 000 € au total par exemple pour la force motrice et les débits. "Maintenant, pourquoi ne pas procéder à un recensement des besoins ? Nous devrons nous pencher sur l’IPP, l’immobilier aussi. Mais n’accordons pas du dérisoire comme j’ai pu le voir ailleurs, a martelé l’échevin. Ce serait illusoire et débile. Nous devons être précis. Nous avons aussi invité des indépendants à aller vers les services du CPAS au besoin. Soyons prudents et respectueux dans nos démarches."

Le bourgmestre, Luc Vansaingèle (PS), n’a pas voulu promettre monts et merveilles au moment de s’exprimer. Il s’est d’abord dit sensible aux propositions émises en séance concernant une concertation et une réunion entre les groupes politiques.

"Au départ, nous avons fait ce qu’on pouvait faire au niveau fiscal, alors que, je le rappelle, notre fiscalité est déjà basse. Nous n’allions tout de même pas supprimer des taxes qu’on n’a pas ! Et puis, certains commerces ont souffert plus que d’autres, il ne faut pas l’oublier. Il faudrait voir au cas par cas."

Pour le bourgmestre, répartir l’aide de la même manière entre chaque commerçant et n’offrir au final qu’une maigre somme serait ridicule. Bref, donner une dringuelle à chacun ne suffira pas. Tout le monde autour de la table semblait d’accord.

Luc Vansaingèle a précisé que les commerces n’étaient pas les seuls impactés. "Des particuliers ont aussi perdu leur emploi durant cette crise."

G.Dx