Au moment de faire le point sur les événements qui pouvaient être organisés cet été mais aussi après les grandes vacances sur Péruwelz, le bourgmestre, Vincent Palermo, avait signifié que Rétro-Péruwelz ne se tiendrait pas selon une formule habituelle en septembre. "Il y aura quelque chose. On adaptera la formule." Voilà ce qu’il avait annoncé.

C’est vrai, il y aura quelque chose. La commune avait lancé un appel en ce sens aux producteurs locaux puisque l’ASBL Rond’Eau des Sources met Rétro Péruwelz entre parenthèses, le temps de faire une Escale locale ce samedi 11 septembre de 10 h à 22 h sur la Grand-Place. "Il nous était malheureusement difficile d'anticiper les mesures qui seraient d'application dans le cadre de l'organisation d'un évènement tel que Rétro Péruwelz, qui demande énormément de préparation, indique-t-on au niveau de l’ASBL. Ayant la volonté et le besoin de maintenir une ambiance conviviale pour marquer la date et retrouver une dynamique tant attendue, la Grand-Place accueillera une journée festive pour tous ! L’esplanade sera partagée entre un espace cosy à disposition des plus grands ainsi que des structures gonflables à destination des enfants de moins de 12 ans. Le temps d’une journée, le cœur de ville sera animé par une vingtaine de producteurs et artisans afin de soutenir le commerce de proximité après cette période difficile."

Produits de bouche, travail du cuir, bougies, savon : il est vrai que la région regorge de pépites à découvrir et à savourer lors de ce marché local. Les commerces du centre-ville se mobiliseront donc pour offrir aux visiteurs des promotions de type braderie au sein de leurs boutiques respectives. Une tombola sera organisée en partenariat avec les commerçants pour tenter de remporter un panier garni composé de produits proposés par les artisans et producteurs présents le jour J.

L’entrée et les animations sont gratuites, tandis que le port du masque sera obligatoire lorsque les distances sociales ne peuvent pas être respectées.