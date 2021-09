Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés mercredi, peu après 04h30 du matin, qu’un incendie s’était déclaré dans une maison située le long de la rue du Vert Velu, près de la place de Wiers (Péruwelz). Venant des casernes de Péruwelz et d’Antoing, deux autopompes, un camion-citerne, un camion-échelle et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur les lieux.

A l’arrivée des premiers secours, les occupants, un père et son fils, avaient pu quitter leur habitation en feu. "Il s’agit d’une maison de plain-pied à trois façades. Le feu a pris naissance dans une chambre qui a été entièrement détruite. Dans le reste de l’habitation, les dégâts dus à l’eau et les fumées sont très importants. La maison n’est plus occupable", explique le lieutenant Benoît Nachez qui a dirigé l’intervention.

Vincent Palermo, le bourgmestre de Péruwelz, s’est rendu sur place et a activé les services du CPAS qui ont relogé les deux sinistrés.