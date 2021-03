Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés durant la nuit de ce mardi, aux alentours de 1h20, qu'un incendie s'était déclaré dans une chambre d'une maison située place de Bury dans l'entité de Péruwelz. Venant des casernes de Leuze, Basècles et Péruwelz, deux autopompes, trois camions-citernes, un camion-échelle, deux ambulances et un véhicule de commandement ont été dépêchés sur les lieux.



"Le feu avait pris dans une maison quatre façades unifamiliale. Cette maison se compose d'un rez-de-chaussée et de combles aménagés sous le toit. À notre arrivée, l'incendie avait déjà percé la toiture", explique le lieutenant John Michel qui a dirigé l'intervention.



À l'arrivée des premiers secours, les occupants, un couple et un enfant d'une dizaine d'années, avaient pu quitter la maison en feu. Examinées sur place par un médecin du SMUR, ces trois personnes ont été admises en milieu hospitalier au Centre Hospitalier de Wallonie picarde de Tournai pour un contrôle CO (monoxyde de carbone).



"Le premier étage de cette maison a été totalement ravagé par l'incendie. Le feu est accidentel. C'est au niveau d'un chauffage électrique d'appoint que l'incendie s'est déclaré", précise l'officier. Les dégâts, dus aux fumées et à l'eau, sont également conséquents au rez-de-chaussée de cette maison qui n'est plus habitable. Le bourgmestre de Péruwelz, Vincent Palermo, s'est rendu sur place cette nuit. Les sinistrés seront relogés par la Ville. Les pompiers sont restés sur place jusqu'à 6h30.