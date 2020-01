Ah, la fameuse ligne de bus transfrontalière Condé-Péruwelz-Leuze-Frasnes-Renaix ! Le député wallon Hervé Cornillie (MR) a interrogé le ministre de la Mobilité, Philippe Henry, sur la création de cette ligne.

Hervé Cornillie explique que pour de nombreuses raisons, liées aux études, au travail mais aussi à la justice et aux sports, les mouvements de riverains entre Frasnes, Leuze et Péruwelz sont abondants. "Êtes-vous favorable à la création d’une ligne transfrontalière permettant d’associer à cette section Frasnes-Leuze-Peruwelz la région des Hauts-de-France et la Flandre ?"

Dans sa répon se, le ministre a souligné qu’il existait bel et bien un flux significatif de travailleurs, surtout entre les communes de Péruwelz et de Leuze . "Une offre de transports en commun vers les gares de Leuze, Renaix et Péruwelz est en cours de réflexion, a ainsi répondu le ministre Henry. Par contre, la prolongation vers Condé n’a pas été retenue en raison du faible flux de mobilité vers notre pays voisin."

Dès lors, sauf revirement, il ne faut plus parler de ligne transfrontalière.

Bassin d’emploi flamand

Concernant une ligne express Renaix-Frasnes-Leuze-Péruwelz, une réunion de l’organe de consultation du bassin de mobilité du Hainaut est prévue. "Sur base de l’avis de l’organe, l’Opérateur de transport de Wallonie, l’OTW, étudiera la faisabilité et les modalités de mise en service de cette nouvelle liaison", a précisé le ministre.