Ex-président de Synergie Péruwelz, Hervé Brackman a lancé sur Facebook la page Péruwelz gourmande et à emporter destinée à soutenir les restaurateurs et à les aider à faire passer des messages.

"Beaucoup de restaurateurs ont décidé de proposer des plats à emporter puisqu’ils ne peuvent plus ouvrir leur établissement et cette plateforme a pour but de centraliser les propositions. J’ai un regard neutre puisque je ne fais pas partie du milieu des restaurateurs. Mais je dois dire qu’à Péruwelz, ils font déjà preuve de solidarité entre eux habituellement, confie Hervé. En 24 heures, la page avait déjà attiré 2 000 personnes. L’objectif est de toucher la clientèle habituelle mais pas seulement. Je crois aussi que cette plateforme peut continuer à exister après cette crise liée au coronavirus. Les gens vont peut-être consommer différemment à l’avenir. Il y a moyen de faire venir aussi le restaurant à la maison à travers un outil comme celui-là. Quoi qu’il en soit, on peut vraiment faire de cette page quelque chose de positif."