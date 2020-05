Amélie, qui gère une entreprise active dans le nettoyage, a mis en place plusieurs mesures.

À la tête du Grand Ménage, entreprise d’insertion basée sur la place de Belœil et fonctionnant avec le dispositif titres-services, Amélie Paternotte a fait sienne cette devise : conjuguer bien-être des travailleurs et confort des utilisateurs. Et en cette période si particulière elle n’a pas manqué de faire un geste envers ses aides ménagères, prenant le taureau par les cornes dès le début de cette crise.

"J’ai vite fermé, dès le jeudi 19 mars , explique Amélie. D’une part, parce que je faisais face à des annulations et, d’autre part, à une angoisse croissante de mes aides ménagères. Et puis, j’ai souhaité ne pas pénaliser mon personnel. Elles touchent du chômage Corona. Moi, je demande à mon secrétariat social de me dire combien elles auraient dû toucher si elles avaient travaillé le nombre d’heures prévues à leur contrat de travail et de ça, je déduis le montant chômage Corona et je leur paie le supplément éventuel. J’ai décidé de procéder de la sorte de mars à mai inclus. J’ai pris contact avec les syndicats où sont affiliées mes aides ménagères. Il y a des démarches administratives et des calculs à effectuer mais la procédure suit son cours."

Certaines situations sont plus délicates que d’autres. "J ’ai par exemple versé en urgence un montant à une aide ménagère qui rencontrait des difficultés financières."

Amélie a pris le temps de dialoguer avec son personnel, pour que tout le monde soit rassuré. "Nous avons beaucoup communiqué sur un groupe fermé sur Facebook ou par téléphone. Et nous les aidons pour les démarches administratives."

Utilisateurs gâtés aussi

Ce n’est pas tout. Amélie a décidé d’offrir à vingt utilisateurs actifs, autrement dit des utilisateurs qui ont œuvré pour la communauté durant le confinement, deux fois trois heures de prestation. "Et puis, sur simple demande, je remettrai pour le moment un masque à chaque utilisateur. Nous avons deux couturières dans l’équipe qui seront payées pour la fabrication. C’est d’ailleurs en cours."

La reprise des activités du Grand Ménage s’effectuera en fonction de la demande des utilisateurs et les horaires seront aménagés selon le profil des aides ménagères et celui des utilisateurs. "Il est impératif que l’entreprise soit tenue informée en cas de symptômes de maladie pour, soit écarter l’aide ménagère qui est entrée en contact avec l’utilisateur, soit suspendre momentanément les prestations. L’inverse est valable, autrement dit si c’est l’utilisateur qui a des symptômes , souligne Amélie. Nous allons reprendre le 11 mai avec toutes les mesures imposées et toutes les précautions nécessaires."

Amélie va mettre à disposition des aides ménagères de l’eau oxygénée. "Une alternative écologique à la Javel et qui combat le virus. Même si la désinfection n’est pas nécessaire dans un foyer qui n’est pas infecté, autant prendre des précautions. C’est une manière aussi de conscientiser les utilisateurs quant à l’utilisation de produits naturels, surtout quand on sait que les aides ménagères sont exposées à des produits de nettoyage agressifs, trop peu, voire pas du tout, écologiques mais également coûteux."

L’entreprise a acheté un bâtiment à Ath en vue d’y installer un bureau afin que les aides ménagères du coin ne soient plus obligées de se rendre à Belœil. Un locataire professionnel y est implanté. Il s’agit d’un salon de coiffure. Là encore, Amélie Paternotte a voulu faire un geste pour son locataire.

"Il ne va payer que la moitié de son loyer durant cinq mois, et ce qu’il reprenne ses activités ou pas."

Amélie ne demande pas de médaille. "Déjà, c’est dans ma nature. Nous sommes une entreprise à vocation sociale et, si nous en avons les moyens, nos aides ménagères doivent en profiter."

Le Grand Ménage, qui englobe 22 aides ménagères effectives, a vu le jour le 1er octobre 2008. L’égérie de l’entreprise, c’est la grand-mère d’Amélie, décédée en septembre 2018.

"Au départ, je voulais promouvoir le commerce local, avec des partenariats. Mais le service n’a pas pris. Je me suis donc essentiellement tournée vers le nettoyage. Nous travaillons principalement sur Ath, Belœil, Blaton, Brugelette, Chièvres, Jurbise, Leuze et Péruwelz."

Rassembler, voilà un autre maître-mot d’Amélie. "En 2018, j’ai invité tous mes utilisateurs à venir déguster un plateau de fromages à l’Orangerie du château de Belœil. J’avais organisé un marché artisanal et écologique et d’autres activités qui n’ont pu avoir lieu à cause du temps, comme un tournoi de pétanque et des balades en calèche. Des marcheurs ont participé, en partenariat avec Les Amis de la nature de Basècles."

L’humain avant le capital, comme elle dit.