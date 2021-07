Le ministère public a réclamé jeudi, devant le tribunal correctionnel de Tournai, une peine de dix ans de prison contre un père et son fils, poursuivis pour une tentative de meurtre à la suite d'une querelle entre automobilistes. Le 15 octobre 2020 en soirée, une course-poursuite s'est déroulée entre les villages de Basècles (Beloeil) et Blaton (Bernissart), entre une camionnette et une BMW immatriculée au Luxembourg. La course folle a démarré après des manœuvres dangereuses effectuées par le conducteur de la voiture louée au Grande-Duché.

Sur le contournement de Blaton, une bagarre a éclaté. Le conducteur de la camionnette a fait appel à son frère, qui est arrivé avec une barre de fer tandis que le conducteur de la BMW a appelé son père. Ce dernier est arrivé avec un calibre 9, qu'il a donné à son fils. Il y a eu des coups de feu mais personne n'a été blessé.

Le père a déclaré qu'il ne s'était pas rendu sur les lieux alors que le fils prétend qu'il n'a pas réclamé d'arme à son père et qu'il ne s'est pas saisi d'un pistolet. Toutefois, des résidus de poudre ont été retrouvés sur le pommeau de changement de vitesse de la BMW et ils sont compatibles avec des douilles retrouvées chez le père.

Le ministère public a requis dix ans de prison contre le père et le fils, déjà condamnés dans le cadre d'un trafic de stupéfiants. La défense a plaidé l'acquittement.

Jugement le 29 juillet.